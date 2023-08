35–Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag in Baum

Ein 35 Jahre alter Mann ist nach dem Einschlag eines Blitzes in einen Baum bei Stuttgart seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am frühen Abend mitteilte.

Der Mann war am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden, als er mit anderen Menschen an einer Biertischgarnitur unter dem Baum an einem Ausflugslokal in der Gemeinde Unterensingen im Landkreis Esslingen saß.

Auch ein 11–jähriger Junge und eine 43 Jahre alte Frau erlitten lebensgefährliche Verletzungen bei dem Vorfall. Wie die Polizei am Abend mitteilte, schwebt die Frau weiterhin in Lebensgefahr und werde intensivmedizinisch behandelt. Der 11–Jährige befinde sich in stationärer Behandlung.

Eine weitere Frau wurde verletzt. Die Kinder der 40–Jährigen — ein 4–jähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp 11 Monaten — erlitten einen Schock. Sie befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Unwetters in einem Fahrradanhänger.

Rettungsdienst mit Großaufgebot vor Ort

Ersthelfer hatten sich um die Verletzten gekümmert, bevor diese in Krankenhäuser kamen. Den Jungen flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem mit vier Notärzten. Zur Betreuung der Ersthelfer und Augenzeugen war ein Notfallnachsorgedienst im Einsatz.

Etwa 15 Menschen hatten laut Polizei in einer Scheune Schutz gesucht, als das Gewitter aufzog. Mehrere Blitze waren am Samstag in Baden–Württemberg unter anderem auch in Häuser eingeschlagen.

Fachleute raten Menschen, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen. Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder besser Vertiefung suchen in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinander stellen und die Arme um die Knie schließen.