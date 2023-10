Das Gebäude wirkt in seiner Größe deplatziert. Dietenbronn ist ein winziger Weiler, etwa 35 Bürger wohnen hier. Eine Handvoll Wohnhäuser, daneben eine Firma, die Mineralwasser abfüllt. Und eben dieser Klotz, vier Stockwerke hoch, verglaste Front, Neunzigerjahre-Architektur.

Aus den Ritzen des gepflasterten Eingangsbereiches wächst Moos, auf dem Parkplatz gegenüber steht ein lädierter alter Nissan mit ukrainischem Kennzeichen.

Bis Ende 2021 wurden hier unter anderem Patienten mit Multipler Sklerose behandelt, die Fachklinik hatte in der Region einen guten Ruf. Dann schloss der Inhaber, die Sana-Kliniken, den Standort und konzentrierte sein Angebot in der Kreisstadt Biberach.

Jetzt wohnen hier Familien aus der Ukraine, junge Männer aus Syrien und der Türkei. Insgesamt 180 Menschen, mehr als fünfmal so viele wie Dietenbronn vorher Einwohner hatte. Und es werden noch mehr. Die ehemalige Klinik bietet Raum für bis zu 270 Personen.

„Wir werden die Plätze dort brauchen“, sagt der Biberacher Landrat Mario Glaser (parteilos). „Das ist schon fix eingeplant.“

Erste Kreise belegen Sporthallen

Glaser hat keine Wahl. Der Landkreis Biberach ächzt unter dem Zustrom von Migranten, so wie alle anderen Kreise und Kommunen auch. Manche Lokalverwaltungen belegen wieder Sporthallen, andere bauen Zelte auf. Glaser hat gerade Wohncontainer für 240 Menschen bestellt, es dauert aber Monate, bis sie bezugsfertig sind.

180 bis 200 Personen muss der Landkreis Biberach aktuell jeden Monat neu unterbringen, 6800 Flüchtlinge leben schon hier. „Wir mieten an, was wir können“, berichtet der Landrat. Aber es reicht nicht in den nächsten Wochen und Monaten, das ist absehbar. Klar, dass Glaser da froh ist, über ein Gebäude wie die alte Fachklinik in Dietenbronn verfügen zu können.

Weniger froh darüber ist Steffen Weiß. Er hat schon immer in Dietenbronn gelebt, das Grundstück seines Einfamilienhauses grenzt direkt an das Gelände der Flüchtlingsunterkunft. Er ist keiner, der den Untergang des Abendlandes nahen sieht, weil nebenan Flüchtlinge wohnen. Aber Sorgen macht er sich schon.

„Wir haben nichts gegen die Leute. Wir sind tolerant. Bisher gab es auch noch keine Probleme“, betont er. „Aber irgendwo muss man dann auch mal sagen, dass es dann reicht. Es sind 180 Leute da, das ist genug für Dietenbronn. Wenn nochmal 100 Leute kommen, habe ich Angst, dass das nicht mehr funktioniert.“ Und zwar nicht nur wegen der Migranten selbst.

„Ich will auch nicht, dass irgendwann die AfD hier vor der Haustür steht und dass die irgendwelche Protestaktionen starten“, sagt Weiß. „Da will ich nicht mitmachen.“

Regelmäßig gibt es Unmut

Der Bau oder die Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften stößt bei Anwohnern mit großer Regelmäßigkeit auf Unmut. Das trifft alle Ebenen: Das Land Baden-Württemberg sucht dringend einen Standort für eine neue Landeserstaufnahmeeinrichtung und spielt schon mit dem Gedanken, einen solchen Bau zur Not gegen den Willen der betroffenen Kommune durchzusetzen.

Die Landkreise, auf die die Asylbewerber zur vorläufigen Unterbringung verteilt werden, suchen ihrerseits nach Unterkünften und ebenso die Kommunen, denen die Menschen schließlich zur Anschlussunterbringung zugeteilt werden. Und das auf einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.

Hinzu kommen Sicherheitsbedenken. Befeuert werden sie durch Fälle wie in Illerkirchberg. Die Gemeinde im Alb-Donau-Kreis war Schauplatz von gleich zwei schweren Verbrechen. 2019 vergewaltigte ein Afghane mit mehreren weiteren Asylbewerbern eine Minderjährige.

Und im Dezember 2022 erstach ein Mann aus Eritrea eine 14-jährige Schülerin und verletzte deren Freundin schwer. Solche Nachrichten haben viele Menschen im Hinterkopf, wenn irgendwo über ein neues Flüchtlingsheim diskutiert wird, auch wenn ‐ wie in Dietenbronn ‐ alles ruhig ist.

Anwohner in Burladingen fühlen sich überrumpelt

Wie schnell die Stimmung hochkochen kann, zeigt der Fall von Burladingen im Zollernalbkreis. In Killer, einem Ortsteil mit 600 Einwohnern, plante die Kreisverwaltung eine Unterkunft für 30 bis 35 Asylbewerber in einem alten Gasthof, es wäre die Zweite im Ort gewesen.

Doch Anwohner fühlten sich überrumpelt, schlecht informiert von Landrat Günther-Martin Pauli (CDU), der bei einer Info-Veranstaltung ausgepfiffen und niedergebrüllt wurde. Bürger äußerten Angst um ihre Kinder, Frauen sagten, sie trauten sich alleine nicht mehr in den Wald.

Es kommen viele Ukrainer

Wegen des Widerstands forderte Pauli die Stadt schließlich auf, alternative Standorte vorzuschlagen ‐ bislang kam nichts zurück.

Die Kommunen und Landkreise sehen sich inzwischen an der Belastungsgrenze oder schon darüber hinaus. Man sei mit den Aufnahme- und Integrationskapazitäten „am Limit“, warnte Mitte September zum wiederholten Mal der baden-württembergische Landkreistagspräsident Jürgen Walter (CDU), Landrat im Kreis Tübingen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seien 176.000 Ukrainer in Baden-Württemberg aufgenommen worden, außerdem seien in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 24.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden, doppelt so viele wie im Vorjahr. „Wir brauchen einen Richtungswechsel in der Migrationspolitik ‐ jetzt!“, drängte Walter.

Viele Forderungen an den Bund

Walter und seine Kollegen haben eine lange Liste an Forderungen aufgestellt, vor allem an den Bund. Baden-Württembergs Landräte drängen darauf, dass „der rechtliche Rahmen der Schutzgewährung in Europa und in Deutschland dahingehend überprüft wird, ob er den aktuellen Herausforderungen noch angemessen Rechnung trägt“.

Konkret verlangt werden Grenzkontrollen und die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer insbesondere in Nordafrika, das Absenken deutscher Sozialleistungen für Asylbewerber „auf ein europaweit harmonisiertes Niveau“ und schnellere Asylverfahren. Vor allem sollten Asylbewerber nur dann auf die Kommunen verteilt werden, wenn sie ein Bleiberecht haben.

„Da passiert auch sehr viel, in den letzten Tagen ist einiges beschlossen worden“, räumt der Biberacher Landrat Glaser ein. Die Frage ist, wann welche Maßnahmen Wirkung zeigen. Und was noch alles zu tun bleibt. Geldleistungen für Flüchtlinge durch eine Bezahlkarte zu ersetzen, ist so ein Thema.

Die Ministerpräsidenten haben den Bund aufgefordert, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Auf kommunaler Ebene sind nicht alle begeistert. Nicht so sehr, weil man dies als unzumutbar für die Betroffenen betrachtet. Eher wegen des befürchteten bürokratischen Aufwands.

Aufnahmestopp erst in Ulm, dann in Schwäbisch Gmünd

In Ulm hat Oberbürgermeister Gunter Czisch gerade erst einen Aufnahmestopp verhängt. Die Stadt könne keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, meldete der CDU-Mann Anfang Oktober. Es gebe einfach keinen Platz mehr. Czisch befindet sich gerade im Wahlkampf, am 3. Dezember will er sich im Amt bestätigen lassen.

Die AfD wollte den Schritt des Oberbürgermeisters als Zeichen des zivilen Ungehorsams verstehen. „Den eigenen Bürgern ist er verpflichtet, nicht dem Wohl der ganzen Welt“, jubelte der AfD-Landtagsabgeordnete Ruben Rupp. „Andere Bürgermeister müssen sich nun anschließen.“

Inzwischen nimmt Ulm wieder Menschen auf, das Gebäude einer ehemaligen Technischen Hochschule im Stadtteil Böfingen steht für Neuankömmlinge bereit. Dafür hat nun Schwäbisch Gmünd einen Aufnahmestopp verhängt. Der Grund sei der gleiche wie in Ulm, sagte ein Sprecher der Stadt im Ostalbkreis: „Wir schaffen es einfach nicht mehr.“

Kommune ohne Spielraum

Dieses Gefühl beschleicht manche auch in der Gemeinde Schwendi, zu der Dietenbronn mit seiner ehemaligen Klinik gehört. Der Gemeinderat hatte das Thema Ende September auf dem Tisch, eigentlich aus formalen Gründen. Der Landkreis Biberach hatte nachträglich die Nutzungsänderung für das Gelände beantragt, das immer noch als Klinik firmiert.

Doch der Gemeinderat lehnte die baurechtliche Umnutzung ab, mit einer Stimme Mehrheit. Dazu ist er eigentlich nicht befugt. Der Kreis hat ein Recht auf die Umnutzung und kann, wenn die Gemeinde widerrechtlich ihr Einvernehmen versagt, dieses ersatzweise selbst erteilen. Der Spielraum der Kommune ist also: null.

Landrat Mario Glaser nimmt dem Gemeinderat das Abstimmungsergebnis, das ohnehin keine Folgen haben wird, nicht krumm. „Ich kann gut nachvollziehen, dass der Gemeinderat sich positioniert, gegen die allgemeine Flüchtlingspolitik, auf Landes- und vor allem Bundesebene. So habe ich das Abstimmungsergebnis verstanden.“

Bürgermeister sieht geschwundene Akzeptanz

Wolfgang Späth, parteiloser Bürgermeister von Schwendi, nickt. Er hat es auch so verstanden. „Das war ein politisches Statement, dass nicht alles abgenickt wird. Es spiegelt den Willen der Bevölkerung wider.“ In Schwendi sei die Situation nicht anders als anderswo im Land. „Die Akzeptanz ist nicht mehr in der Form da, wie sie es einmal war.“

Späth hat schon die hohen Flüchtlingszahlen von 2015 aus Sicht einer Kommunalverwaltung miterlebt, damals war er Hauptamtsleiter im nahen Maselheim. Die Unterbringung sei zu jener Zeit auch ein Kraftakt gewesen, sagt er. „Aber der Flüchtlingsstrom war in seiner Dauer absehbar, danach hat sich die Lage wieder beruhigt.“

Krisenherde weltweit

Und jetzt? Gibt es den Krieg in der Ukraine ohne absehbares Ende. Auf dem Balkan rumort es zwischen Serbien und dem Kosovo. In Afghanistan herrschen die Taliban. Und jetzt eskaliert auch noch die Lage in Nahost.

Am Ende sind immer wieder die Kommunen als Problemlöser gefragt, und, so empfindet es Späth, sie stehen ziemlich alleine da. „Meine Kritik ist, dass man von den Verantwortlichen aus der Politik vor Ort nicht ausreichend unterstützt wird.“

Wohnraum schaffen, Betreuung organisieren, Kitaplätze bereitstellen: „Wir müssen die Flüchtlingskrise lösen“, sagt Späth über die Aufgabe der Kommunalpolitik. „Und zwar praktisch. Und nicht theoretisch.“