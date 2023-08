34–Jähriger Pedelec–Fahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 34–Jähriger ist mit seinem E–Bike in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) von einem Auto erfasst worden. Er erlag kurz nach dem Unfall im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei am Mittwochmorgen beim Abbiegen auf seinem Pedelec von einem 67–Jährigen Autofahrer übersehen worden. Der Radfahrer sei lebensgefährlich verletzt unter dem Wagen eingeklemmt worden und musste befreit werden. Die Verkehrspolizei ermittelt.