33. Festnahme nach Handgranaten-Anschlag in Altbach

Nach dem Handgranaten-Anschlag auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) sitzt ein weiterer Mann in Untersuchungshaft. Ein 27 Jahre alter Mann kam am Dienstag in Untersuchungshaft, teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Mittwoch mit. Der Verdächtige soll den Werfer des Sprengkörpers gemeinsam mit anderen Tätern lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann, der in einer Gemeinde des Landkreises Esslingen lebt, wurde am 25. September gefasst. Es ist die 33. Festnahme mit Bezug auf Auseinandersetzung zweier in den Räumen Stuttgart-Zuffenhausen und Esslingen rivalisierender Gruppen.

Im Juni hatte ein 23 Jahre alter Mann eine Granate auf eine Trauergemeinde geworfen. Zehn Menschen wurden verletzt. Mehrere Männer verfolgten daraufhin den Angreifer, zerrten ihn aus einem Taxi und fügten ihm massive Verletzungen zu.

Bereits vor dem Anschlag kam es im Großraum Stuttgart immer wieder zu Schüssen auf Menschen. Die Ermittler vermuten dahinter daher rivalisierende Gruppen.