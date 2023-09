Mannhein

32-Jähriger wird mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt

Mannheim

Mit Pfefferspray und einer Bierflasche ist ein 32-Jähriger in Mannheim erst attackiert und dann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteile, griffen drei Personen den Mann in der Nacht zum Samstag an und entrissen ihm seine Hals- und Armkette sowie seine Bauchtasche.

