3:2 bei Stindl–Debüt: KSC feiert Auftaktsieg in Osnabrück

Dank eines späten Treffers von Dzenis Burnic hat der Karlsruher SC einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison der 2. Fußball–Bundesliga gefeiert. Angeführt von Rückkehrer und Top–Neuzugang Lars Stindl gewann die spielerisch überlegene Elf von Trainer Christian Eichner am Samstag verdient mit 3:2 (2:1) beim Aufsteiger VfL Osnabrück.

Zweimal Marvin Wanitzek (3. Minute/36.), der vor der Pause aus zwei Karlsruher Chancen zwei Tore machte, und der eingewechselte Burnic (87.) sorgten für den Sieg der Gäste in einem abwechslungsreichen Spiel. Erik Engelhardt (13.) und Robert Tesche (71.) hatten für Osnabrück vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke zweimal ausgeglichen. VfL–Profi Bashkim Ajdini sah in der Nachspielzeit Gelb–Rot (90. +5).

Eichner bot den von Borussia Mönchengladbach in seine Heimat zurückgekommenen Ex–Nationalspieler Stindl als Spielmacher hinter den Spitzen auf, im Angriff setzte er neben Stammkraft Fabian Schleusener auf Budu Siwsiwadse. Schon mit dem ersten Angriff kam der KSC zum 1:0. Nach einer Flanke von Rechtsverteidiger Sebastian Jung vollendete Wanitzek aus acht Metern.

Der VfL ließ sich davon aber nicht beeindrucken, spielte mutig nach vorn und erzielte schon elf Minuten später durch Engelhardt das 1:1. Wiederum Wanitzek stellte per Kopf mit seinem zweiten Treffer den Vorsprung des reifer wirkenden KSC wieder her.

Der übernahm nach der Pause die Kontrolle über das Spiel, Kapitän Jerôme Gondorf traf mit einem Distanzschuss nur den Pfosten (54.). Doch nach einem Eckball erzielte VfL–Routinier Robert Tesche mit einem Kopfball wie aus dem Nichts den erneuten Ausgleich. Der KSC antwortete mit wütenden Angriffen, vergab zunächst aber mehrere hochkarätige Chancen einschließlich eines Lattenkopfballs von Schleusener (77.). Doch dann hämmerte Burnic den Ball aus der Distanz zum 3:2 ins Osnabrücker Tor.