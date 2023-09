3:1 in Münster: Waldhof feiert ersten Auswärtssieg

Fußball–Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert und sich ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm gewann beim SC Preußen Münster am Samstag mit 3:1 (1:0).

In der ersten Halbzeit hatten die Mannheimer bei einigen brenzligen Situationen Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Dann brachte sie Fridolin Wagner in der zweiten Minute der Nachspielzeit sehenswert in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste vor 9922 Zuschauern die bessere Mannschaft und erhöhten durch Pascal Sohm auf 2:0 (54.), ehe der SC Preußen durch einen von Joel Grodowski verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte (57.). Der eingewechselte Jesaja Herrmann sicherte mit seinem Treffer zum 3:1 (77.) den insgesamt verdienten Sieg für die Mannheimer.