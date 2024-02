28-Jähriger fährt jungen Mann mutmaßlich absichtlich an

Ein 28-Jähriger soll mit seinem Auto einen Mann absichtlich auf einem Parkplatz angefahren und leicht verletzt haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) mitteilten. Beide Männer kannten sich den Angaben zufolge. Das Motiv der Tat war zunächst unklar.

Als er den jungen Mann am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes erkannte, soll der Autofahrer beschleunigt haben. Das Opfer wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Wagen des Fahrers prallte in der Folge gegen zwei weitere Fahrzeuge. Der 28-Jährige wurde festgenommen und sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er sei wegen Gewaltdelikten bekannt. Ihm wird gleichfalls ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt.