27-Jähriger greift zwei Gemeindevollzugsbeamte an: U-Haft

Nachdem er zwei Reutlinger Gemeindevollzugsbeamte geschlagen und verletzt hat, ist ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Obdachlose habe am Dienstag zunächst ein Geschwindigkeitsmessgerät umgetreten, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Einen 39-jährigen Beamten, der ihn zum Stehenbleiben aufforderte, verletzte er mit Faustschlägen leicht. Der 27-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Einige Stunden später habe er unvermittelt eine Politesse mehrmals geschlagen, hieß es weiter. Der betrunkene 27-Jährige wurde erneut von der Polizei festgenommen. Die 55 Jahre alte Beamtin kam in ein Krankenhaus. Ein Haftrichter entschied am Mittwoch, dass der bereits polizeibekannte Deutsche in Haft muss.