250 Menschen wegen Kohlenstoffmonoxidalarm evakuiert

Pforzheim / Lesedauer: 1 min

Wegen eines Kohlenstoffmonoxidaustritts in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Pforzheim sind 250 Menschen evakuiert worden. Zudem seien zwei Menschen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 08:21 Von: Deutsche Presse-Agentur