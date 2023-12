Ein Feuer hat in einem Haus in Kehl (Ortenaukreis) einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Wodurch das Feuer an Heiligabend ausbrach, war noch unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Bewohner retteten sich demnach unverletzt ins Freie. Ein Übergreifen der Flammen auf die zweite Doppelhaushälfte wurde verhindert. Die Polizei ermittelt.