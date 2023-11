25 Prüfungen an fünf Tagen: German Masters beginnen

Das Reitturnier German Masters in Stuttgart verspricht ab dem heutigen Mittwoch Turniersport auf höchstem Niveau. 25 Prüfungen im Springen, Gespannfahren, in der Dressur und in der Vielseitigkeit stehen an fünf Tagen auf dem Programm ‐ darunter auch drei Weltcup-Prüfungen. Klangvolle Namen wie Spring-Europameister Steve Guerdat aus der Schweiz oder die mehrfache Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth werden bei der 37. Ausgabe des Events in der Landeshauptstadt antreten.

Neben dem sportlichen Reiz und einem Preisgeld von mehr als 600.000 Euro bieten die Veranstalter auch ein Show-Programm, das am Eröffnungstag von Pferdetrainer Jean-Francois Pignon eingeläutet wird.