Vor der Pandemie hatte die Metzgerei Gräther in Haslach eigentlich einen Neubau geplant. Gestiegene Energiekosten und Personalmangel aber ließen das Vorhaben platzen. Ein neues Geschäftsmodell musste her. Und das wurde im Juni auch gefunden.

Die Metzgerei hat nun 24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Kunden müssen sich allerdings selbst bedienen, der Betrieb läuft komplett ohne Personal. Die Ware liegt abgepackt in Automaten. Per E-Mail oder per extra programmierter App nimmt die Metzgerei auch Vorbestellungen entgegen.

Hier können Kunden auch die gewünschten Mengen angeben. Nach Auskunft der Betreiber kommt das Konzept bei den Kunden auch sehr gut an. Der Betrieb verzeichnet seit der Umstellung wohl ein deutliches Umsatz-Plus.