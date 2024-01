24 Glätteunfälle mit 6 Verletzten auf B293 in einer Nacht

Auf einer Bundesstraße bei Bretten im Landkreis Karlsruhe ist es in einer Nacht zu 24 Unfällen wegen Glätte gekommen. Dabei seien insgesamt 6 Personen verletzt worden, eine davon schwer, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie kam in ein Krankenhaus. Auch die Polizei habe Schwierigkeiten gehabt, zu den Unfallorten auf der vereisten B293 zu gelangen, sagte eine Sprecherin. Insgesamt sei bei den Unfällen in der Nacht zu Samstag ein Schaden von rund 132.000 Euro entstanden.