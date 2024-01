234.000 Menschen besuchen Reisemesse CMT

Die Urlaubsmesse CMT muss in diesem Jahr einen Dämpfer bei den Besucherzahlen hinnehmen. Auf dem Gelände seien rund 234 000 Menschen begrüßt worden, teilte der Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart, Roland Bleinroth, am Sonntagabend mit. „Die Wetterverhältnisse und die Bahnstreckensperrung haben uns nicht in die Karten gespielt“, wird er in einer Mitteilung zitiert. 2023 waren etwa 265 000 Besucherinnen und Besucher zur Messe gekommen.

Die CMT (Caravaning - Motor - Touristik) gibt es seit 1968 und ist die nach eigenen Angaben weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. 2020 stellte sie mit rund 300 000 Besuchern einen Rekord auf. Pandemiebedingt fand sie 2021 digital statt, 2022 fiel sie aus.

In diesem Jahr waren auf dem Gelände rund 1600 Aussteller in zehn Hallen präsent. Neben zahlreichen internationalen Zielen stand das Partnerland Philippinen im Mittelpunkt. Zudem wurden unter anderem 1200 Reisemobile und etliche Neuheiten präsentiert. Die nächste CMT findet vom 18. bis 26. Januar 2025 statt.