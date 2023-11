Zoll

23 Tonnen alter Kunstrasen zurück in die Schweiz geschickt

Weil am Rhein / Lesedauer: 1 min

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. (Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild )

Ein Exporteur ist mit der Ausfuhr von 23 Tonnen Kunstrasen eines Schweizer Erstliga-Fußballvereins am Zoll gescheitert. Er wollte den Rasen beim Zollamt Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) zur Wiederaufbereitung nach Deutschland einführen, wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 08:19 Von: Deutsche Presse-Agentur