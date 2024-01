22-Jähriger prallt mit Auto gegen Tunnelwand: Verletzte

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Tunnelwand im Rems-Murr-Kreis geprallt. Bei dem Unfall am Donnerstagabend im Tunnel Leutenbach wurden der junge Mann und sein Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Tunnel musste zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Der 22-Jährige war laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel eingefahren. Dort prallte sein Wagen den Angaben zufolge erst gegen die rechte und dann die linke Tunnelwand. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, konnten das Fahrzeug aber noch selbstständig verlassen, wie es weiter hieß.

Weil das Auto stark rauchte, wurde der Tunnel nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nachdem die Feuerwehr eine weitere Brandgefahr ausschließen konnte, wurde die Fahrtrichtung Backnang gegen 21 Uhr wieder freigegeben. Die Tunnelröhre in Richtung Stuttgart blieb bis etwa 23 Uhr gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.