21 Jahre alter Mann stirbt bei Auffahrunfall auf der A7

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Fichtenau (Schwäbisch Hall) ist ein 21 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann fuhr am späten Mittwochabend mit seinem Wagen auf einen Lkw auf, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Würzburg zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau für mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache war am Donnerstagmorgen noch unklar, Schnee oder Glätte schloss die Polizei jedoch aus.