21-Jähriger soll Mutter und sich selbst getötet haben

Ein 21-Jähriger hat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) vermutlich seine Mutter und sich selbst getötet. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. „Von einer Fremdeinwirkung ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht auszugehen.“ Die Leichen waren am Freitag nach einem telefonischen Hinweis von der Polizei und von Rettungskräften gefunden worden.

Es bestehe der Verdacht, dass der Mann seine 52 Jahre alte Mutter in der gemeinsamen Wohnung mutmaßlich mit einem Messer tödlich verletzt habe, bevor er sich das Leben genommen habe, so die Ermittler weiter. Beide Leichen wiesen entsprechende Verletzungen auf. Weitere Angaben zu dem Fall machten die Ermittler zunächst nicht.

Polizei und Rettungskräfte hatten die Leichen gegen 14.30 Uhr in der Wohnung gefunden. Zahlreiche Rettungs- und Polizeiwagen waren im Einsatz. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren noch am Freitagabend vor Ort.