Notfälle

21-Jähriger entfacht Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Crailsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein 21 Jahre alter Mann hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall ein Feuer entfacht und dann die Löschung verhindert. Der Mann habe am Dienstagabend vermutlich unter anderem einen Pappkarton angezündet, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 08:16 Von: Deutsche Presse-Agentur