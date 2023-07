Notfall

20–Jähriger stirbt bei Badeunglück

Ein 20 Jahre alter Mann ist beim Baden in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) am Samstagmorgen ums Leben gekommen. Der Mann war zum Schwimmen im Blauen See, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

