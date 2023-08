20–Jährige stößt leeren Kinderwagen auf Gleise

Eine Frau hat im Mannheimer Hauptbahnhof einen Kinderwagen auf die Gleise geschubst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stritt die 20 Jahre alte Frau am Samstag zunächst mit ihrem Ehemann. Dann schubste sie ihren leeren Kinderwagen auf die Gleise. Kurz darauf kletterte sie mehrfach hinunter, um den Wagen und herausgefallene Gegenstände zu holen. Deswegen wird ihr nun eine Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei warnt vor so einem Verhalten, da die Fahrpläne insbesondere in Hauptbahnhöfen so eng getaktet seien, dass „jederzeit mit der Einfahrt eines Zuges gerechnet werden muss.“ Wer in den Gleisbereich steige, begebe sich gleichzeitig auch in Lebensgefahr, hieß es weiter.