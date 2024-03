"Der Frühling nimmt Fahrt auf": Besonders in diesen zwei Landkreisen 

Ein Frühlingstag erwartet die Menschen in der Region am Donnerstag, 14. März. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt viel Sonne für das gesamte Bundesland Baden-Württemberg voraus. Stellenweise könnte sogar erstmals 2024 die 20-Grad-Marke erreicht werden, so der DWD. Auch in der Region können sich die Menschen auf deutlich höhere Temperaturen freuen.

Hier wird es in der Region besonders warm

"Der Frühling nimmt Fahrt auf", sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Während in den Höhen die Sonne bereits früh zum Vorschein kommen würde, werde man aber in den Niederungen vormittags nicht das Gefühl von Frühling haben. Hier seien die Temperaturen zunächst "herbstlich und kühl". Erst im Laufe des Tages werde sich der Nebel auflösen und auch die Sonne mal mehr und mal weniger durchschimmern. In der einfließenden Spanienluft sei mit einem Anstieg der Temperaturen auf bis zu 18 Grad zu rechnen, so Roth.

Der Frühling nimmt Fahrt auf. Roland Roth

Mit dem "Extremfall" 18 Grad rechnet Roth, wenn überhaupt in der Region Allgäu sowie in der Gegend um Biberach und Riedlingen. Am Bodensee werde es beispielsweise kühler sein. "Der See ist ein Kältereservat, der kühlt ab", erklärt Roth.

Kommt die Apfelblüte früher als normal?

Insgesamt ist aber klar: Der Donnerstag wird zunächst nur ein Zwischenhoch - schon am Freitag könnten die Temperaturen wieder auf 14 oder 15 Grad fallen. Auch der Samstag wird kühler erwartet, in der Nacht zum Sonntag bestehe wieder vorübergehend Frostgefahr, sagt Roth.

Die Natur wird in die Gänge kommen. Wenn das so weitergeht, haben wir in vier Wochen die Apfelblüte. Das wäre drei Wochen früher als normal. Roland Roth

Empfohlene Artikel Klimabudget wird aufgestockt Mehr Millionen fürs Klima: Stadt plant einen Häfler Klimafond 2040 q Friedrichshafen

Gerade der Frost macht die frühlingshaften Temperaturen, die sich in der kommenden Woche fortsetzen werden, für Roth nicht ungefährlich. "Die Natur wird in die Gänge kommen. Wenn das so weitergeht, haben wir in vier Wochen die Apfelblüte. Das wäre drei Wochen früher als normal", erklärt er. Aus Sorge vor Spätfrost wären ihm "gedämpftere und kühlere" Temperaturen lieber, sagt der Wetterexperte.