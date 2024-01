Feuerwehreinsatz

2,5 Millionen Euro geschätzter Schaden nach Lagerhallenbrand

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand in einer Lagerhalle eines Baustoffunternehmens in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein geschätzter Schaden von 2,5 Millionen Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.