19 Menschen bei Reizgas-Austritt in Einkaufzentrum verletzt

Wegen eines mutmaßlichen Reizgas-Austritts ist ein Einkaufszentrum in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zeitweise komplett geräumt worden. Mehrere Menschen hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, teilte die Polizei mit. Bei dem Vorfall am Mittwochabend seien 19 Menschen leicht verletzt worden. Alle seien vor Ort untersucht worden, hätten aber direkt wieder aus der medizinischen Behandlung entlassen werden können.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich den Angaben zufolge rund 70 Personen in dem Einkaufszentrum. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, habe die Sperrung aufgehoben werden können, so die Polizei. Die Ursache für den Austritt des Gases war zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten demnach noch an.