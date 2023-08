Oben im Kinderzimmer, zwischen Stockbett und Spielzeug, hängen all die Kinderbilder in einer Reihe. Das Foto vom ersten Mädchen, zweieinhalb Jahre alt, das Teresa Meier damals aufnahm. Von dem Mädchen, das sie mit einem blauen Auge abholte, und das auf dem Foto drei Monate später so unbeschwert aussieht.

Und von dem neunmonatigen Buben, den die leibliche Mutter auf einer Bank vor einem Schnellrestaurant in der Augsburger Innenstadt abgelegt und nicht mehr gefunden hatte — einfach, weil sie zu betrunken war.

Neun Monate altes Baby aufgenommen

Teresa Meier erinnert sich noch sehr genau an jenen Samstagabend im Herbst, als das Telefon klingelte, abends gegen 22 Uhr. Ein Mitarbeiter des Biwaks, wie die städtische Inobhutnahmestelle in Augsburg heißt, sagte, dass es um ein neun Monate altes Baby geht. Teresa Meier eilte nach oben, in den Dachboden ihres Hauses, „ich wollte schauen, was ich in Größe 74 da habe“.

Dann packte sie die Babyschale, die für solche Fälle auf dem Dachboden steht, kontrollierte, ob noch Essen da ist, und holte den Jungen am Biwak ab. „Nachts um halb zwei hat er dann geschlafen, endlich“, daheim bei der Familie Meier.

Immer mehr Pflegekinder brauchen Obhut

Seit sechs Jahren macht Teresa Meier das so. Sie nimmt Kinder auf, die in einer Notsituation sind, und gibt ihnen ein sicheres Zuhause auf Zeit — bis klar ist, wie es für die Kinder weitergeht. Bereitschaftspflege nennt man das, was die Meiers machen.

Mindestens ein Pflegeelternteil dabei muss über eine spezielle Ausbildung verfügen. In der Praxis sind es Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Kinderkrankenpflegerinnen oder Heilpädagogen, erklärt Petra Zitzmann, die im Jugendamt der Stadt Augsburg den Bereich Pflegekinder und Adoption leitet.

Ausgebildete Fachkräfte eben, die Kinder in Krisensituationen aufnehmen und ihnen Halt geben können. In Augsburg gibt es 190 Familien, die dauerhaft Pflegekinder betreuen, dazu elf Kurzpflegefamilien und acht Bereitschaftspflegefamilien wie die Meiers, die abwechselnd rund um die Uhr auf Abruf stehen. Klar ist: Es sind zu wenige. Das liegt allein daran, dass das Jugendamt immer häufiger tätig werden muss.

66.444 Kinder und Jugendliche haben die deutschen Jugendämter 2022 in ihre Obhut genommen — über 40 Prozent mehr als im Jahr davor. In bayrischen Schwaben war der Anstieg besonders hoch. Waren es im Jahr 2021 noch 409 Inobhutnahmen, stieg die Zahl im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent auf 618 — so stark wie nirgendwo sonst in Bayern.

Eltern oftmals überfordert

Das liegt vor allem an der Migration. Mit der Zahl der Geflüchteten steigt auch die der Minderjährigen, die ohne Eltern nach Deutschland kommen. 43 Prozent der Inobhutnahmen gingen beim Augsburger Jugendamt 2022 auf diese Fälle zurück. Bei 34 Prozent wird eine Überforderung der Eltern als Grund angegeben. Julia Böglmüller von der Augsburger Pflegekinder–Stelle sagt: „Die wenigsten misshandeln ihre Kinder vorsätzlich.

Das ist aus einer Überforderung gewachsen, aus einer Situation, mit der sie selber nicht gelernt haben umzugehen.“ Im Jugendamt spürt man auch, dass die Corona–Pandemie viele bestehende Probleme verstärkt hat. „Diese extreme Zeit hat nicht nur mit den Kindern etwas gemacht, sondern auch mit den Eltern“, sagt Zitzmann.

Wie das Jugendamt einschreitet

Die Gründe, warum das Jugendamt vor der Tür steht, sind vielfältig. Mal sind es nicht zu erklärende blaue Flecken, die der Kinderarzt meldet, mal fällt in der Kita auf, dass die Mutter in einem schwierigen Zustand ist, wenn sie das Kind bringt. Mal wird die Polizei bei häuslicher Gewalt verständigt oder das Jugendamt bekommt einen Hinweis.

Nimmt Letzteres ein Kind aus der Familie, entscheidet der städtische Sozialdienst, wohin es kommt. Manchmal ist das der andere Elternteil, ein Kinderheim oder eben die Bereitschaftspflege. „Es gibt Kinder, die gehen gerne mit. Aber in der Regel ist das keine schöne Situation“, sagt Zitzmann.

Manchmal eskaliert die Lage, bisweilen gibt es Drohungen, erzählen die Mitarbeiter. Zitzmann sagt, in dieser Situation müsse man nicht nur die Kinder schützen, sondern auch die Pflegefamilien, die sie bei sich zu Hause aufnehmen.

Anonymität wichtig für Pflegefamilien

Auch deshalb trägt Teresa Meier in dieser Geschichte nicht ihren richtigen Namen. Genauso wie Timo, 4, und Max, 3, die den Besuch an diesem Nachmittag mit herzlichem Geplapper begrüßen. Dann stapeln die beiden schmächtigen Buben Holzklötze und hantieren mit Töpfen in der Spielküche.

Als Teresa Meier sie vor sieben Monaten im Krankenhaus abholte, war daran nicht zu denken. Damals kannten die Brüder kein Puzzle, konnten keine bunten Ringe auffädeln, wie es andere Kinder in diesem Alter gerne tun. „Sie konnten nichts kauen“, sagt Teresa Meier. „Daheim gab es oft Erdnussflips.“

Die Brüder waren unterversorgt, vernachlässigt, „der Kleine hat nicht gesprochen, der Große sehr viel geweint“. Die Pflegemutter weiß in diesen Fällen nur wenig darüber, was in den Familien vorgefallen ist, sie muss sich selbst herantasten.

Teresa Meier nahm die beiden mit nach Hause, erklärte ihren Kindern, 9 und 6, die gerade von der Schule kamen, dass die beiden neu angekommen sind. Ihre sechsjährige Tochter Charlotte rannte los, wie sie das in diesen Fällen immer tut, und holte Spielzeug. „Kinder sind Eisbrecher“, sagt die Pflegemutter.

Das ist der Antrieb der Pflegemutter

19 Kinder hat Teresa Meier in sechs Jahren aufgenommen. Mädchen und Jungen, Babys und Teenager. Säuglinge, die sie nach der Geburt im Krankenhaus abholte, Kleinkinder, die ihr vom städtischen Sozialdienst überstellt wurden.

Warum bietet man fremden Kindern ein Zuhause, die womöglich das ganze Familienleben durcheinanderwirbeln? Buben oder Mädchen, die, wie Petra Zitzmann es sagt, „mit einer hohen Bedürftigkeit aus der Familie heraus kommen“, die seelisch belastet oder traumatisiert sind?

„Viele Kinder um mich herum, das macht mich einfach glücklich“, sagt Teresa Meier. Das war als Teenager so, als sie babysittete, später, als sie ihre Tochter bekam und als Tagesmutter tätig war. Damals hat eine Frau, die Bereitschaftspflegemutter war, sie angesprochen. Teresa Meier hat viele Gespräche mit ihrem Mann geführt, ehe sie den Vertrag mit dem Jugendamt unterschrieb. Fünf Tage später kam das erste Kind in die Familie.

Sie weiß noch genau, wie aufregend diese Situation war, wie viel Angst sie hatte, etwas falsch zu machen, nicht auf die Bedürfnisse des Mädchens eingehen zu können. Ihre Stimme klingt plötzlich weit weg, wenn sie sagt: „Das vergisst man nie wieder. Ich vergesse kein Kind.“

„Seelische Verwahrlosung nimmt zu“

Maximal drei Monate sollen die Kinder in der Bereitschaftspflege sein. So lautet die Theorie. Häufig bleiben die Jungen und Mädchen länger. Das liegt zum einen daran, dass Verfahren immer länger dauern. Wenn die leiblichen Eltern mit der Inobhutnahme nicht einverstanden sind, bleibt nur der Weg zum Familiengericht.

Das dauert dann oft viele Monate, wenn auch noch ein Gutachten in Auftrag gegeben wird. Hinzu kommt: Es gibt zu wenige Pflegefamilien für zu viele Fälle. Und: Immer mehr der Schützlinge zeigen psychische Auffälligkeiten, wie Tobias Bauer von der Augsburger Pflegekinder–Stelle berichtet.

Seine Kollegin Julia Böglmüller sagt: „Die seelische Verwahrlosung nimmt zu.“ Sie erzählen von Sechsjährigen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, von depressiven Einjährigen, die nur daliegen wie eine Puppe. „Mit diesen Auffälligkeiten können wir Kinder nicht in eine Dauerpflege vermitteln“, erklärt Bauer.

Doch die Plätze in speziellen Einrichtungen, die es in diesem Fall bräuchte, sind rar. Zitzmann sagt: „Je länger ein Kind bleibt, desto mehr bindet es sich. Und es ist nicht unser Ziel, dass es sich in dieser Bereitschaftspflegefamilie bindet.“

Der schwere Abschied für die Pflegemutter

Das vergessene Baby von der Parkbank blieb neun Monate. Neun Monate, in denen es krabbeln und laufen lernte, in denen aus einem teilnahmslosen Kind, das einfach nur dasaß, eines wurde, das lernte, wie man spielt und sich freut.

Wie sich das anfühlt, dann Abschied zu nehmen? Teresa Meiers Blick schweift in die Ferne. „Das ist ein ganz eigenes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.“ Sie denkt lange nach. „Das sind Schmerzen.“

Ein sicheres Zuhause auf Zeit

Manche Kinder wechseln in Heime, andere, wie das Baby von der Parkbank, sind auf Dauer in eine Pflegefamilie. In diesem Fall hat Teresa Meier die neuen Pflegeeltern bereits kennengelernt, den Kontakt über mehrere Wochen angebahnt, das Kind nach und nach länger dort gelassen.

Wenn die neue Familie das möchte, übergibt sie auch Tagespläne — wann das Kind aufsteht, was es mag, ob vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen ein Buch gelesen wird. Kleinigkeiten, die Sicherheit geben.

Es ist ein sicheres Zuhause, aber eines auf Zeit. Teresa Meier vergleicht ihre Pflegekinder mit Samen, der in die Erde gesteckt und gegossen wird. „Dann entsteht daraus ein kräftiges Pflänzchen, das das Haus verlassen darf.“