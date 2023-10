Karlsruhe

19-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Bei einem Streit in einer Bar in Karlsruhe ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 19-Jähriger und ein unbekannter Mann waren am frühen Samstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen aneinandergeraten, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 11:14 Von: Deutsche Presse-Agentur