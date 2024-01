18-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der 18-Jährige, der eine gleichaltrige Schülerin in St. Leon-Rot bei Heidelberg getötet haben soll, lieferte sich nach der Tat eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Verdächtige sei am Donnerstag zunächst mit einem Fahrzeug vom Tatort in Richtung Norddeutschland geflohen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Nach der Ortung des Fahrzeugs sei es den Beamten gelungen, die Verfolgung aufzunehmen. Der Beschuldigte sei „zeitweise mit sehr hoher Geschwindigkeit“ vor den Polizeikräften geflohen und habe schließlich einen Unfall mit einem unbeteiligten Fahrzeug gebaut. Sowohl der 18-Jährige als auch der Fahrer des anderen Fahrzeugs seien verletzt worden. Beide seien zunächst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.