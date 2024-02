18-Jähriger kracht gegen Baum: Auto bricht entzwei

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Bei einem Überholvorgang auf der Bundesstraße 312 in Richtung Engstingen war sein Wagen von der Straße abgekommen und danach seitlich gegen einen Baum gekracht. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen, der Fahrer aus dem Wagen geschleudert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.