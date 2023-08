Göppingen

18–jähriger Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Geislingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein 18–jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall bei Geislingen (Kreis Göppingen) aus seinem Wagen geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Oldtimers verlor am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10 von Eislingen kommend in Richtung Ulm mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle und schleuderte in den Gegenverkehr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 05:37 Von: Deutsche Presse-Agentur