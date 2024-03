18-Jährige stirbt bei Autounfall

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) am Montagmorgen ums Leben gekommen. Die 18-Jährige sei mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Warum die Frau mit ihrem Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.