17 Jahre alte Motorradfahrerin stirbt nach Unfall mit Auto

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß ihrer Maschine mit einem Auto in Schwaben gestorben. Ihre gleichaltrige Beifahrerin sei bei dem Unfall in Jettingen–Scheppach (Landkreis Günzburg) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Motorradfahrerin hatte demnach am Mittwoch nach links abbiegen wollen und habe einen entgegenkommenden Wagen eines 62–Jährigen übersehen.

Bei dem Zusammenstoß sei die Motorradfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb. Ihre Beifahrerin wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht — ebenso wie der Autofahrer, der einen Schock erlitt. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten dazu an.