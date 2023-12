16-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Friedrichsfeld ums Leben gekommen. Der 16-Jährige war mit seinem Motorrad ersten Ermittlungen zufolge wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf der L597 in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen. Der 16-Jährige starb noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Betreuung der an dem Unfall beteiligten Menschen wie Ersthelfer und Zeugen, aber auch der Einsatzkräfte. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.