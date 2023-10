Kreis Ludwigsburg

16-Jähriger attackiert und schwer verletzt

Korntal-Münchingen / Lesedauer: 1 min

Ein 16-Jähriger ist von mehreren Tätern in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Vermutlich vier bis fünf Jugendliche hatten den 16-Jährigen zuvor in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Montag berichtete.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 12:45 Von: Deutsche Presse-Agentur