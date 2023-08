16–Jährige nach Party zweimal von demselben Auto überrollt

Eine Jugendliche ist auf einem Schotterweg in Bad Mergentheim zweimal von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Der 24–jährige Fahrer wollte einen Freund von einer Party im Ortsteil Markelsheim abholen und fuhr dazu über den geschotterten Weg bis zum Ort der Feier, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nachdem sein Bekannter eingestiegen war, fuhr er wieder rückwärts Richtung Straße und erfasste dabei mit seinem Wagen die 16–Jährige. Der Autofahrer sei bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag der Meinung gewesen, einen Stein überfahren zu haben, hieß es in der Mitteilung. Also fuhr er mit seinem Wagen wieder vor und überrollte die junge Frau ein zweites Mal.

Nach einem kurzen Gespräch mit einigen der Partygäste fuhr der Mann davon. Ein Rettungswagen brachte die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik.

Der 24–Jährige stellte seinen Wagen — ein Firmenfahrzeug — dann an einem Ort in Bad Mergentheim ab, um mit seinem privaten Auto nach Hause zu fahren. Dort wurde er von der Polizei im Laufe des Samstags ermittelt.

Die beiden von dem Mann benutzten Autos wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Außerdem wurden mehrere Handys beschlagnahmt, die laut Polizei im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen entscheidende Hinweise beinhalten sollen. Die Ermittlungen dauern an.