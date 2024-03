16-Jährige fährt Auto ohne Führerschein gegen Mauer

Eine 16-Jährige ohne Führerschein ist in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Auto gegen eine Betonmauer geprallt. Dabei verursachte sie einen Schaden von knapp 10 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Jugendliche hatte demnach das Auto ohne Wissen des Besitzers gefahren. Sie sei am Dienstag in Schlangenlinien und teilweise auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Ein Verkehrsteilnehmer habe die Polizei verständigt.

Noch bevor die Beamten eintrafen, fuhr die 16-Jährige laut Polizei gegen die Mauer. Gegen die Jugendliche wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der unbefugten Ingebrauchnahme eines Autos ermittelt. Zu ihrem Tatmotiv und in welchem Verhältnis sie zum Fahrzeughalter steht, konnte ein Polizeisprecher am Mittwoch nichts sagen.