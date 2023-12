150.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand im Enzkreis

Ein Feuer in einer Scheune im Enzkreis hat ersten Schätzungen der Polizei zufolge 150.000 Euro Schaden verursacht. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude in Tiefenbronn schon in voll in Brand, teilte die Polizei mit. Die Scheune konnte nicht mehr vor den Flammen gerettet werden. Den Schaden am Gebäude und den landwirtschaftlichen Geräten, die darin gelagert waren, schätzte die Polizei zunächst auf rund 150.000 Euro. Die Scheune ist einsturzgefährdet und wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei Pforzheim nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.