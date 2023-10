Im Notfall können Minuten über Leben und Tod entscheiden. Wie schnell Rettungswagen und Notarzt einen Patienten erreichen, ist daher eine der zentralen Fragen im Rettungsdienst.

Ein Bündnis aus Notärzten und Mannheimer Gemeinderäten macht nun Druck auf das Land Baden-Württemberg. Sie werfen dem zuständigen Innenministerium vor, zu langsam auf ein Gerichtsurteil zu den sogenannten Hilfsfristen für die Retter zu reagieren.

Welche Hilfsfristen gelten in Baden-Württemberg, und wie oft werden diese eingehalten?

Dazu gibt es verschiedene Vorgaben. Die erste stammt aus dem Rettungsdienstgesetz des Landes. Dieses gibt einen Zeitrahmen von zehn bis höchstens 15 Minuten vor, in denen ein Rettungswagen oder ein Notarzt beim Patienten sein müssen. Der Rettungsdienst-Plan, der im Herbst 2022 in Kraft trat, wiederum konkretisiert diese Zielvorgaben.

Dort heißt es, das gesetzliche Ziel sei erreicht, wenn der Notfallort in 95 Prozent der Fälle in zwölf Minuten erreicht wurde. Die Uhr tickt dabei ab dem Moment, in dem der Anruf in der Leitstelle eingeht. Das sollte eine Verbesserung sein ‐ zuvor galt die Hilfsfrist erreicht, wenn die Retter die 15-Minuten-Marke einhielten.

Die 15-Minuten-Marke aber wurde im Jahr 2022 nur in Mannheim und im Kreis Göppingen wie gefordert in 95 Prozent oder mehr der Fälle erreicht.

In Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis schafften Retter es in 94,7 Prozent, auf der Ostalb, dem Kreis Tuttlingen, dem Zollern-Alb-Kreis und dem Alb-Donau-Kreis, sowie in Ulm gelang das in 90 bis 93 Prozent der Einsätze.

Warum wird diese Frist so selten eingehalten?

Grund dafür ist unter anderem, die steigende Zahl der Einsätze ‐ sie lag 2022 bei 1,16 Millionen, 2018 noch bei 1,02 Millionen Fahrten. Die Einsatzkräfte beklagen, dass immer mehr Menschen die Notrufnummer wählen, ohne dass ein Notfall vorliegt. Das wiederum hat auch mit langen Wartezeiten auf Termine bei niedergelassenen Medizinern und überfüllten Notaufnahmen oder Notfallpraxen zu tun. Hinzu kommt massiver Personalmangel.

Was wirft das Bündnis aus Notärzten und Kommunalpolitikern dem Land konkret vor?

Die Gruppe um den Mannheimer Gemeinderat und Notfallsanitäter Chris Rihm (Grüne) hält die Fristen für zu lang. Man wisse aus medizinischer Sicht seit Langem, dass Retter ihre Patienten im Notfall in zehn Minuten erreichen müssten. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand etwa sinke die Überlebenswahrscheinlichkeit pro Minute um zehn Prozent. „Nach zehn Minuten ist der Patienten tot“, so Rihm.

Eine Sprecherin von Innenminister Thomas Strobl (CDU) wies die Vorwürfe zurück: „Die Hilfsfrist ist kein Qualitätsindikator, da diese derzeit unterschiedslos für alle Alarmierungen gilt, egal wie zeitkritisch der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten im Einzelfall ist.“ Entscheidend seien andere Faktoren, etwa wie viel Zeit bis zum Eintreffen im Krankenhaus vergehe oder ob ein Patient leitliniengerecht versorgt werde.

Was sagen andere Mediziner und Notfallsanitäter?

Grundsätzlich sind mehrerer Faktoren dafür verantwortlich, ob und wenn ja, mit welchen gesundheitlichen Schäden Patienten bestimmte Erkrankungen oder Unfälle überleben. Bei Schlaganfall und Herzinfarkt spielt zum Beispiel die erste Stunde bis zu einer Versorgung in einem spezialisierten Krankenhaus, die „Golden Hour“ eine wesentliche Rolle.

Doch auf die Zehn-Minuten-Frist bis zum Eintreffen des Rettungswagens oder Notarztes pocht nicht nur das Kläger-Bündnis. „Das Land muss sich endlich dem Grundproblem stellen. Das Innenministerium hatte die 10-Minuten-Frist jahrelang gar nicht im Blick, dabei ist sie aus notfallmedizinischer Sicht ein wichtiger Bestandteil und sollte einen hohen Erreichungsgrad haben“, sagt etwa Riccardo Lardino, Vorstand des InsideTeams, einem Verein von Rettungskräften und Notfallsanitätern.

Eilantrag – Notärzte und Gemeinderäte wollen Standortverlegung verhindern Der Rettungshubschrauber Christoph 45 soll von Friedrichshafen ins Deggenhausertal verlegt werden. Dagegen wehren sich Notärzte und Kommunalpolitiker nun gerichtlich. Lesen Sie hier den ganzen Artikel

Die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte begrüßt die Vorgabe von 12 Minuten. Aus Sicht der Mediziner wäre es eine klare Verbesserung zum vorherigen Stand mit 15 Minuten ‐ wenn sie denn auch überall wie gefordert in 95 Prozent der Fälle erreicht werde. Allerdings müsse auch ein Notarzt in dieser Zeit beim Patienten sein, nicht nur der Rettungswagen ‐ was im neuen Rettungsdienstplan des Landes aber nicht mehr gefordert wird.

Worum geht es vor Gericht?

Im Mai hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) die Hilfsfristen aus dem baden-württembergischen Rettungsdienstplan für unwirksam erklärt.

Denn: Das Land habe sich ja im Rettungsdienstgesetz ein Ziel von zehn Minuten bis 15 Minuten gesetzt, aber im Rettungsdienstplan zwölf Minuten für ausreichend erklärt. Das Land habe also nicht einmal versucht, die zehn Minuten einzuhalten. Außerdem hatte das Innenministerium auch gar nicht erfasst, wie oft diese 10-Minuten-Marke eingehalten wurde, sondern nur, wann Notarzt oder Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten beim Patienten waren.

Das Land spielt auf Zeit und versucht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Chris Rihm

Das Land reagierte auf das Urteil: Unter anderem wurde begonnen zu erheben, wie oft die Retter in zehn Minuten vor Ort sind. Außerdem kündigte das Innenministerium ein neues Rettungsdienstgesetz an, um die Rechtsgrundlage anzupassen. Sprich: Wahrscheinlich, um dort genauer zu definieren, dass auch zwölf Minuten ausreichen. Es würde sich also wohl nichts an den Vorgaben ändern.

So oft erreichten Notärzte 2022 innerhalb von 15 Minuten den Einsatzort Erreichungsgrad der Hilfsfrist des ersteintreffenden Fahrzeugs (RTW oder NEF) in der Region

Das alles reicht dem Klägerbündnis aber nicht. Denn das Land wende die von den Richtern beanstandete Norm ja weiter an. Eine Sprecherin des Innenministeriums betont, das müsse rein rechtlich so sein ‐ bis es mit dem neuen Rettungsdienstgesetz eine neue Grundlage gebe. Der Entwurf soll in den kommenden Wochen vorliegen.

Der Grünen-Stadtrat Chris Rihm erklärt: „Das Land spielt auf Zeit und versucht, sich aus der Verantwortung zu stehlen“. Mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart verlangt das Bündnis nun, dass das Land Baden-Württemberg den Richterspruch aus dem Frühjahr ernst nimmt. Der Antrag ist bei Gericht eingegangen, nun kann sich das Innenministerium äußern.