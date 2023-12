15-Jähriger würgt Gleichaltrige: Zustand „äußerst kritisch“

Weil er versucht haben soll, ein gleichaltriges Mädchen in Ulm zu erwürgen, ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Jugendliche habe in der Nacht zum Donnerstag beim Notruf mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe, berichtete die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei am Freitag. Die leblose 15-Jährige wurde daraufhin in einem Wald gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen.

Der Gesundheitszustand der Jugendlichen war am Freitagmorgen „äußerst kritisch“, wie es weiter hieß. Eine Haftrichterin erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun wegen des versuchten Totschlags. Das Motiv sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt.