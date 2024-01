15-Jähriger wird von Zug erfasst und stirbt

Ein 15-Jähriger ist bei einem Zugunfall am Bahnhof in Biberach (Ortenaukreis) gestorben. Der Schüler wurde beim Überqueren der Gleise von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der 15-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen am Montagabend noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Der Jugendliche wollte wohl einen einfahrenden Zug auf Gleis 1 erreichen. Doch dieser befand sich nur auf der Durchfahrt. Laut Zeugenaussagen lief der 15-Jährige hinter einem auf Gleis 2 stehenden Zug über die Gleise. Dabei wurde er von dem durchfahrenden Zug erfasst. Durch den auf dem Gegengleis stehenden Zug konnte der Lokführer den 15-Jährigen mutmaßlich nicht sehen. Der Fahrer leitete eine Notbremsung ein und kam mit dem Zug wenige hundert Meter nach dem Unfall zum Stehen.