Ein 15–Jähriger ist nach einem Mopedunfall im Westallgäu gestorben. Er starb am Freitagmorgen in einer Klinik, teilte die Polizei mit. Der 15–Jährige war am Donnerstagabend mit seinem Moped bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) unterwegs. Beim Abbiegen übersah er das Auto eines 55–Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der 15–Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, in der er am Freitag starb.