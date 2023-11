Offenburg

15-Jähriger nach tödlichem Schuss auf Mitschüler in U-Haft

Offenburg / Lesedauer: 1 min

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. (Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report24/dpa )

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mitschüler an einer Schule im badischen Offenburg ist ein 15-Jähriger wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 19:05 Von: Deutsche Presse-Agentur