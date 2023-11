Ostalbkreis

14-Jähriger wird von Mitschülern krankenhausreif geprügelt

Aalen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Zwei Jugendliche sollen nach Polizeiangaben einen 14-jährigen Mitschüler in einer Schule in Mutlangen (Ostalbkreis) so sehr zusammengeschlagen haben, dass dieser schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden musste. Der Jugendliche habe sich mit den beiden mutmaßlichen Schlägern im Alter von 14 und 16 Jahren in der Mensa der Schule gestritten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 15:17 Von: Deutsche Presse-Agentur