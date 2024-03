14-Jähriger verursacht Unfall mit Auto des Vaters

Ein 14-Jähriger ist in Eislingen (Kreis Göppingen) mit dem Auto seines Vaters gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Dem Vater des Jugendlichen fiel nach Polizeiangaben vom Montag ein Schaden an seinem Auto auf. Daraufhin habe sein Sohn zugegeben, mit dem Wagen gefahren zu sein. Der Jugendliche sei am Samstag rückwärts gegen einen Container gefahren. Bei dem Wendemanöver sei das Heck des Fahrzeugs beschädigt worden. Die Schadenhöhe war zunächst unklar.

Der 42 Jahre alte Vater meldete den Unfall nachträglich der Polizei. An dem Container stellten die Beamten keine Schäden fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Jugendlichen.