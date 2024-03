100 Millionen Euro für Bauprojekte im ländlichen Raum

Das Land Baden-Württemberg stellt für Bauprojekte im ländlichen Raum in diesem Jahr rund 104 Millionen Euro zur Verfügung. Unterstützt würden mehr als 1100 Projekte in 429 Gemeinden, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart. Mit den Fördergeldern würden Investitionen in Höhe von gut 750 Millionen Euro ausgelöst.

Im Zentrum des Förderprogramms steht dem Ministerium zufolge der Umbau von Ortskernen. Dafür wird mehr als die Hälfte des Geldes ausgegeben. Ein weiterer Schwerpunkt sind laut Hauk Gemeinschaftseinrichtungen. Dabei gehe es etwa um den Umbau leer stehender Gebäude zu Dorfgemeinschaftshäusern oder den Erhalt von Mehrzweckhallen.

Im Neubaubereich würden bis auf wenige Ausnahmen nur noch Projekte gefördert, die mit Holz gebaut würden, sagte Hauk. Und auch bei anderen Projekten würde vermehrt der nachwachsende Rohstoff eingesetzt. 2017 hätten noch wenige Projektträger Holz genutzt, in diesem Jahr werde bei fast 50 Prozent der Projekte Holz eingesetzt.