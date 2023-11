„Der Zweck der Vereinigung ist, dem deutschen Michel das frohe Lachen wieder beizubringen“, heißt es im Gründungsdokument. Zudem sei es die erste große Vereinigung von Zünften aus Baden und Württemberg gewesen. „Ein solcher übergreifender Interessenverband war damals ein Novum“, so Roland Wehrle, Präsident der VSAN. „Die Narren haben das Land Baden-Württemberg quasi vorweggenommen.“

Die Menschen hatten damals das Bedürfnis, ihre Fasnet zu feiern Roland Wehrle

Es sei eine große historische Tat der Narren 1924 gewesen, die VSAN zu gründen, betont Präsident Wehrle. Die wirtschaftliche und politische Lage war maximal angespannt, seit Beginn des ersten Weltkriegs war die Fasnet faktisch verboten, höchstens Kinder durften sich verkleiden. „Bei den Narren schwand das Verständnis für die Verbote und sie haben erkannt, dass die Fasnet gerade in Notzeiten wichtig ist“, sagt Wehrle.

Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte Gründung in schwierigen Zeiten Die frühen 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren für die meisten Menschen im Südwesten bedrückend: Die Spanische Grippe war gerade vorbei, da verarmten viele aufgrund einer Hyperinflation. In Europa breiteten sich mehr und mehr nationalistische und faschistische Mächte aus. In diese triste Zeit hinein gründete sich am 16. November 1924 die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Villingen ‐ zunächst mit 13 Zünften.

„Die Menschen hatten damals das Bedürfnis, ihre Fasnet zu feiern“, sagt Wehrle. Nun, 100 Jahre später, will Deutschlands ältester Narrenverband sein Bestehen gebührend feiern ‐ mit einer Ausstellung, vielen Sonderveranstaltungen und dem großen Narrentreffen in Weingarten im Januar als Höhepunkt.

100 Jahre Narrenzünfte: Große Veranstaltungen geplant

Sein 100-jähriges Bestehen feiert der Verband im Jubiläumsjahr mit vielen Angeboten. Das Highlight ist dabei das große Narrentreffen in Weingarten vom 19. bis 21. Januar nächsten Jahres. Seit zwei Jahren stecke der Verband als Veranstalter in den Vorbereitungen, ausgetragen wird das Narrentreffen von der in Weingarten beheimateten Plätzlerzunft. Und es wird groß: 4.000 Übernachtungen sind gebucht, 27 Zelte werden aufgebaut und jeden Tag rund 25.000 Besucher erwartet.

Neben zwei Narrensprüngen sind Vorträge, Brauchtumsvorführungen und Ausstellungen geplant. Apropos Ausstellung: Über das Jahr 2024 können Interessierte an vier Standorten die Wanderausstellung „Narrenzeit ‐ Kulturerbe Fastnacht im Wandel“ besuchen, bei der vor allem die Gründungsjahre im Fokus stehen. Start der Ausstellung im Januar ist passenderweise in Weingarten.

Stadt Weingarten freut sich auf Fest

Die Stadt ist stolz, Austragungsort des Narrentreffens zu sein, dass nur alle vier Jahre stattfindet. „Wir freuen uns darauf. Das ist eine große Ehre“, sagt Clemens Moll (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Weingarten. Es sei beeindruckend, mit welchem Engagement die Ehrenamtlichen der Plätzlerzunft und der VSAN das Fest organisieren. „Das ist für die Plätzlerzunft ein großer Kraftakt, weil es für so ein Projekt viele Ressourcen braucht. Es ist wirklich beachtlich, was hier alles schon im Vorfeld geleistet wird“, so Moll. Doch das Fest kostet eine Menge Geld, kalkuliert seien rund 400.000 Euro. Der Verband ist aber guter Dinge, die Ausgaben wieder reinzuholen.

Nicht zuletzt über Größe und Kosten des Narrentreffens waren sich nicht alle Zünfte der VSAN einig. Mitten im Hochsommer wurde ein offener Brief ans Präsidium der VSAN bekannt, in dem die Zünfte aus Endingen, Wolfach, Bräunlingen, Schömberg und Schramberg ihrem Unmut Luft machten. Im Kern des Briefes sahen die Zünfte eine Verwässerung der schwäbisch-alemannischen Fasnet durch eine stetige Kommerzialisierung.

Kritik an Jubiläums-Feier

Ein Kritikpunkt war unter anderem die 100-Jahr-Feier des Verbandes mitsamt den großen Festlichkeiten drumherum. „Das ist die Meinung von fünf Zünften, nicht vom ganzen Verband“, betont Präsident Wehrle. Man habe sich mit den betroffenen Zünften ausgetauscht, einen Konsens gefunden und werde geeinigt auf das diesjährige Narrentreffen gehen. „Da wollen alle unserer insgesamt 68 Zünfte dabei sein“, so Wehrle. Nichtsdestotrotz sei die Vereinigung offen, über die Ausgestaltung kommender Narrentreffen zu sprechen.

„Aber so ein Narrentreffen im vierjährigen Turnus hat auch Seltenheitswert und bietet eine große Plattform, unsere Traditionen zu zeigen“, so Wehrle. Trotz der erst vor wenigen Tagen geäußerten Verbands-Kritik an den strengen Auflagen für Fasnetsveranstaltungen und Umzügen, sieht Präsident Wehrle das Land Baden-Württemberg hinter sich. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) seien der Fasnet zugeneigt. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel hat „die Liebe zur Fasnet quasi mit der Muttermilch mitbekommen.“ Aber es brauche umsetzbare Strukturen, die den Vereinen das Leben erleichtern, so Hagel.

Austausch mit der Politik

„Die Landesministerien müssen Regelungen und Vorschriften auf den Prüfstand stellen. Das erwarten die tausenden Närinnen und Narren“, betont er. Man müsse zügig Regulierungen abbauen. „Deswegen ist es gut, dass die Landesregierung im engen Austausch mit Vertretern der Fasnets-Vereine ist.“ Die Interessen der Narren an die Politik heranzutragen, das war auch ein Ziel der Zünfte, als sie vor fast 100 Jahren den VSAN gründeten.

Historiker sehen heute wegen der vielfältigen Krisen ‐ Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt und hohe Inflation ‐ eine Parallele zu den unsicheren frühen 1920ern. Doch genau dann sei es wichtig die traditionelle Fasnacht zu feiern, ist sich Wehrle sicher. „In der Not ist das Bedürfnis der Menschen nach der Fasnet am größten“, sagt er. Deswegen falle das Jubiläumsjahr genau in die richtige Zeit.