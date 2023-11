100.000 Schaden nach Wohnhausbrand im Kreis Göppingen

Beim Brand eines Wohnhauses in Drackenstein (Kreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend in dem unbewohnten Haus ausgebrochen. Nachbarn hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Zuvor hatten Renovierungsarbeiten in dem Haus stattgefunden, sagte der Sprecher. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich aber niemand mehr in dem Gebäude befunden. Verletzt wurde demnach niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, war laut dem Sprecher zunächst unklar. Die Ermittler könnten jedoch Fahrlässigkeit oder Brandlegung als mögliche Ursachen nicht ausschließen.