100.000 Euro Schaden nach Brand von Biomasse

Bei einem Brand in einer Trocknungshalle für Biomasse in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Vermutlich wegen eines Funkenflugs bei Schweißarbeiten neben der Halle hatte am Freitag im Pfullendorfer Stadtteil Schwäblishausen Biomasse Feuer gefangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. Ob auch am Gebäude oder an den Maschinen Schaden entstand, war zunächst unklar.