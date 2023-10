100.000 Euro Schaden: Männer schlagen auf geparkte Autos ein

Zwei Männer sollen in Stuttgart und im Kreis Esslingen auf mindestens 20 geparkte Autos eingeschlagen und diese dabei schwer beschädigt haben. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von 100.000 Euro entstanden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Die Männer im Alter von 25 und 44 Jahren seien nach Zeugenaussagen mit einem Auto zu einem ersten Tatort in Stuttgart gefahren. Dort hätten sie wahllos auf Autos eingeschlagen und seien dann geflüchtet. Beamte stellten an der Stelle später 17 beschädigte Autos fest. Aufgegriffen wurde das Duo später in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), wo Polizisten drei beschädigte Autos feststellten. Die Männer wurden festgenommen.

Das Motiv sei völlig unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Männer seien zudem nicht betrunken gewesen. Bei den Autos habe es sich um regulär geparkte Autos von normalen Bürgern gehandelt.