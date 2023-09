1. FC Heidenheim verliert Testspiel bei Zweitligist Nürnberg

Bundesliga–Neuling 1. FC Heidenheim hat in der Länderspielpause ein Testspiel beim Fußball–Zweitligisten 1. FC Nürnberg verloren. Nach einer durchwachsenen Leistung unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Donnerstag mit 1:3 (0:1).

Den Gästen gelang im Sportpark Valznerweiher durch Angreifer Christian Kühlwetter (53. Minute) lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause war Nürnberg mit einem verwandelten Elfmeter von Erik Wekesser (45.) in Führung gegangen. Die weiteren Treffer für die Franken erzielten Julian Kania (77.) und Johannes Geis mit einem direkten Freistoß (82.). In der Bundesliga bestreitet Heidenheim das nächste Spiel am 17. September zu Hause gegen Werder Bremen.